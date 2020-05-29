شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح الباب أمام أول أغسطس الأنجولي لاستعادة جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادى الأهلى الباب لتلقى عروض رسمية لضم الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق، بعدما طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عدم بقاء اللاعب فى الفريق ووافق على رحيله من النادى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد بسبب "جائحة" كورونا، وأخطر الأهلى اللاعب الأنجولى بإحضار عروض رسمية من أندية خارجية لضمه فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية تداول تقارير صحفية أنجولية أكدت رغبة نادى أول أغسطس الأنجولى، الذى انتقل منه اللاعب للأهلى، فى استعادة جيرالدو، ورغم أن إدارة الأهلى مُمثلة فى أمير توفيق مدير التعاقدات نفت هذه الأنباء إلا أنها فتحت الباب أمام وصول عروض من أول أغسطس أو أى ناد آخر للتعاقد مع الجناح الأنجولى الذى لن يستمر فى القلعة الحمراء بناءً على رؤية المدرب السويسري.

على صعيد متصل، رفض الأنجولى جيرالدو عرضاً شفهياً للانتقال للنجم الساحلى التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تحدث أحد وكلاء اللاعبين مع جيرالدو منذ أيام وأكد له أن نادى النجم الساحلى التونسى يرغب فى التعاقد معه خلال الموسم المقبل، وأوضح الوكيل للاعب الأنجولى أن النادى التونسى تابعه خلال الفترة الماضية ويرغب فى ضمّه فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل اقتراب رحيله عن الأهلى لكن "جناح" الاهلى رفض فكرة اللعب فى تونس وأغلق الباب أمام عرض النجم الساحلى الذى لم يرتقى لمرحلة الجدية ولم تتعدى المفاوضات مرحلة الكلام الودى لكن اللاعب الأنجولى رفض الفكرة من الاساس خاصة فى ظل تلقيه عروضاً من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية.

وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.

Advertisements

وبخلاف العروض الخارجية، هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.