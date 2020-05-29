شكرا لقرائتكم خبر عن متسلحاً بشعار الزمالك.. مصطفى محمد يسابق الزمن للاستعداد للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، وصلة تدريبات منزلية للحفاظ على لياقته البدنية، والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضى المقرر عودته فى منتصف يونيو المقبل، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الشخصى على إنستجرام صوراً خلال أدائه التدريبات المنزلية بجانب شعار الزمالك، وفقاً لتعليمات الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وتمسك مسئولو الزمالك ببقاء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول فى الموسم المقبل، ورفض رحيله عن الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى اللاعب بعض العروض الشفهية للاحتراف فى أوروبا، وذلك بسبب ضعف العروض التى وصلته رغم عدم وصولها رسميا الى الزمالك، كما أن مسئولى الأبيض تمسكوا ببقاء مصطفى محمد فى الموسم المقبل بغرض تسويقه فى أندية كبرى فى أوروبا بعد خوضه أولمبياد طوكيو المقرر لها صيف 2021 بعد تأجيلها عاماً بسبب كورونا.

وبعد قرار الزمالك بالتمسك بمصطفى محمد أصبح هجوم الزمالك الموسم المقبل فى أمان فى ظل وجود كل من مصطفى محمد وعمر السعيد رغم عدم وضوح الرؤية حتى الآن بالنسبة للكونغولى كاسونجو، ما جعل مسئولى الزمالك يدرسون عدم التعاقد مع مهاجم فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وسبق أن اشترط الزمالك أن يتلقى مصطفى محمد عرضًا أوروبيًا يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك، وتحقيق من خلاله عدة مكاسب للاعب والنادى سواء فنية أو مادية، للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حال عدم وصول العرض المناسب فى تلك الفترة فلن يتم السماح برحيل اللاعب.