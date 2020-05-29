الكشف عن الموعد المحتمل لانطلاق الموسم المقبل للدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أعرب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن امتنانه لأن كرة القدم الإسبانية لم تتبع خطى نظيرتها الفرنسية في إلغاء الموسم الجاري، وقال إنه يريد لمنافسات الموسم الجديد للدوري بإسبانيا أن تنطلق في 12 سبتمبر.

وقال تيباس في حديث لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الجمعة :"انظروا إلى الدوري الفرنسي، لقد اتخذوا قرارا متسرعا للغاية. شيء كهذا بالنسبة لنا كان سيشكل كارثة."

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وأضاف :"علينا المضي قدما في مسار العمل الذي بدأناه، والذي وضعنا خلف البوندسليجا بقليل وبالقرب من الدوري الإنجليزي الممتاز (من حيث مواعيد استئناف المنافسات)."

وأتم قائلا: "نريد انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر".

وسمحت الحكومة الإسبانية بعودة منافسات كرة القدم اعتبارا من الثامن من يونيو.