مدرب دجلة: حالة علاء عبده تتحسن.. وأرفض عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد عبدالواحد، مدرب وادي دجلة، تطورات حالة علاء عبده مدرب فريق الناشئين "مواليد 2005" بالنادي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال عبدالواحد، في تصريحات تلفيزونية لقناة "الحدث اليوم": "تواصلت هاتفيا مع كابتن علاء عبده، حالته في تحسن مستمر، لكنه مقيم في المستشفى منذ سبعة أيام".

وأضاف: "إصابة علاء عبده بفيروس كورونا كانت خارجية خاصةً أن النادي مغلق منذ فترة طويلة، وأتمنى أن يتعافى من إصابته وأن يزيح الله تلك الغمة عن البلاد".

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وأعلن عبدالواحد موقفه من استئناف النشاط الكروي في مصر قائلا: "بالتأكيد أرفض عودة النشاط في الوقت الحالي، لكن موقفي ليس نابعا من وضع وادي دجلة في الدوري".

وأتم مدرب وادي دجلة قائلا: "لست خائفا على موقف دجلة في الدوري، لكن هناك حالات إصابات بفيروس كورونا في البيئة المحيطة بي سواء من خلال أصدقائي أو أهل قريتي".

يُذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى استئناف النشاط.