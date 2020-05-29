جماهير افتراضية وشاشات عرض في سيارات.. كيف عاد الدوري الدنماركي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد توقف دام 11 أسبوعا ، استأنف الدوري الدنماركي لكرة القدم فعالياته اليوم الخميس بالتعادل 1-1 بين آرهوس وريندرز في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

ومثلما هو الحال في العديد من الدول ، لم يسمح للمشجعين بحضور المباراة في المدرجات وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ورغم هذا ، لم تخل المدرجات من التواجد الجماهيري "الافتراضي" عبر منصة "زووم" للفيديو حيث ظهرت صور الجماهير الافتراضية في 22 قطاعا من المدرجات وذلك على الشاشات العملاقة.

كما عرضت هذه الصور أمام اللاعبين على الشاشات في غرف تغيير الملابس ليشعر اللاعبون بمؤازرة الجماهير ولو كان هذا افتراضيا.

Advertisements

وكانت تذاكر حضور الجماهير الافتراضية عبر منصة "زووم" مجانية. ورغم هذا ، ظلت بعض التذاكر لمقاعد معينة متوفرة.

وطبقا لما ذكره النادي ، أصبح آرهوس أول ناد في العالم يجلب جماهيره إلى الاستاد بالوسائل الرقمية ، كما انتشرت دمي المشجعين الكرتونية في المدرجات حيث ظهرت الدمي للكبار والصغار في المدرجات.

كما استطاع غير الراغبين في مشاهدة المباراة عبر شاشات التلفزيون في منازلهم متابعة اللقاء عبر شاشة عملاقة في متنزه "تانجكروجين" في آرهوس وذلك من خلال تواجدهم في سياراتهم حيث تتسع الساحة لـ 500 سيارة.

وفي المباراة ، أنهى ريندرز الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سيمون بيسنجر في الدقيقة 36 وأنقذ باتريك مورتينسن فريق آرهوس بهدف التعادل في نهاية المباراة ليرفع آرهوس رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث مقابل 35 نقطة لريندرز في المركز السابع.