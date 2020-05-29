تحديد مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد استئناف كأس الاتحاد الإنجليزي "FA Cup" والمباريات المتبقية من بطولة الموسم الجاري (2019-2020).

وتقرر عودة كاس الاتحاد الإنجليزي يوم 27 يونيو المقبل، حيث تجرى مباريات الدور ربع النهائي يومي 27 و28 يونيو.

ويقام الدور نصف النهائي من المسابقة يومي 11 و12 يوليو المقبل، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 1 أغسطس.

مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

ليستر سيتي وتشيلسي.

نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي.

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شيفيلد يونايتد وآرسنال.

نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد.

وسيتم لعب جميع المباريات خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري.

ولم يتم تحديد أماكن مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، لكن من المتوقع أن يقام النهائي على ملعب "ويمبلي" كما هو مقرر في النسخ الماضية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

يأتي هذا بعدما وافقت الأندية على استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو المقبل.

يذكر أنه تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إنجلترا لأكثر من شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".