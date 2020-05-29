حظرالبصق والتفاوض مع منتجع .. الحياة تعود تدريجياً للدوري الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصبح من حق الفرق المشاركة في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بدء التدريبات في مجموعات صغيرة مع الالتزام بقواعد وإجراءات صارمة كشفت عنها رابطة الدوري الأمريكي في رسالة نشرتها اليوم الخميس.

وأوضحت الرابطة أنه يتعين ألا يزيد عدد اللاعبين في أي مجموعة للتدريبات عن ستة لاعبين وأن يكون كل منهم على بعد ثلاثة أمتار على الأقل من كل لاعب آخر على مدار فترة التدريب.

كما حظرت الرابطة على حراس المرمى البصق في قفازاتهم كما حظرت على المدربين الدخول إلى أرضية الملعب. ومددت الرابطة الحظر المفروض على التدريبات العادية للفرق إلى يوم الاثنين المقبل على الأقل.

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وكان موسم كرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية توقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد وذلك بعد مرحلتين فقط من بداية الموسم. ولم يتحدد بعد كيفية وموعد استئناف المسابقة.

وعلى غرار دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ، أشارت تقارير إلى أن رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تتفاوض مع منتجع "ديزني وورلد" في أورلاندو لاستئناف فعاليات البطولة هناك.

وعانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث تتصدر قائمة الدول من حيث الاصابات (1,758,909) والوفيات (102,872).