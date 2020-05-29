الناقل الحصري للدوري الإسباني يوافق على إذاعة الليجا في دور المسنين مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اتفقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مع شركة "ميديابرو" الإعلامية مالكة حقوق بث الدوري الإسباني على بث جميع المباريات المتبقية بدوري الدرجتين الأولى والثانية حتى نهاية الموسم الحالي في دور المسنين بإسبانيا مجانا ، حسبما أكدت وكالة أنباء "أوروبا برس" .

وأشارت "أوروبا برس" إلى أن الحماس والمشاعر التي تتسم بها كرة القدم سيقدمان بعض التنوع لكبار السن الذين يعانون من الوحدة نظرا للقيود المفروضة على الزيارات بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتم عزل العديد من دور المسنين والرعاية المختلفة لكبار السن على مدار أكثر من 70 يوما بسبب وباء كورونا. ولكن هذا الجيل الذي اعتاد متابعة بث المباريات عبر أجهزة المذياع الصغيرة ، سيتمكن الآن من مشاهدة المباريات على شاشات التلفزيون عالية الجودة.

وكانت الحكومة الإسبانية وافقت على استئناف فعاليات الدوري الإسباني والتي توقفت منذ 12مارس الماضي بسبب أزمة وباء كورونا. ويمكن استئناف المسابقة بداية من الثامن من يونيو المقبل ولكن مع عدم حضور الجماهير في الاستادات.