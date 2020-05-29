رياضة | الأهلي يتراجع عن ضم موليكا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتراجع عن ضم موليكا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مسئولوا النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بسبب مغالاة الاخير في مطالبه المالية.

تعاقد الأهلي مع موليكا

تحدث مصدر مسئول داخل النادي الأهلي في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس ، أن موليكا، أبرز المرشحين من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، للحصول على خدماته بداية الموسم المقبل، بسبب مهارة اللاعب بالإضافة إلى صغر سنه.

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وتابع المصدر أن المفاوضات تم تعليقها من قبل مسؤولي النادي في الفترة الماضية بسبب المغالاة في سعر بيع موليكا من قبل مازيمبي الكونغولي، وأن إدارة الكرة تدرس تجميدها نهائيًا بسبب مغالاة النادي الكونغولي.

الجدير بالذكر أن موليكا تلقى العديد من العروض في الآونة الأخيرة بعد تألقه بشكل لافت في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا، جاء أبرزها مارسيليا الفرنسي، الأمر الذي تسببب في ارتفاع سعره التسويقي.