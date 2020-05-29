رياضة | بعد تجديد تعاقده.. كل ما قدمه سعد سمير مع الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تجديد تعاقده.. كل ما قدمه سعد سمير مع الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق مسئولو النادي الأهلي على توقيع سعد سمير عقد جديد مع النادي خلال الفترة الحالية، مع تعديل القيمة المالية في عقد اللاعب، وذلك بعد بطلان العقد القديم عقب رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق بسبب إصابته لقيد محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا منه.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي قررت التعاقد مع سعد سمير بعقد جديد لمدة 4 مواسم قادمة، مع زيادة القيمة المالية إلي 8 ملايين جنيه بالموسم الواحد في عقد اللاعب الجديد بدلًا من 6 ملايين جنيه في عقده القديم.

وكان سعد سمير قد غاب عن الأهلي خلال الأشهر الـ 6 الماضية بسبب الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، مما جعل إدارة الكرة بالأهلي تقوم برفع اسم اللاعب من قائمة الفريق، بسبب غيابه لمدة كبيرة بالاتفاق معه، والاستفادة من مكانه بالقائمة في قيد اللاعب محمود كهربا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه سعد سمير مع الأهلي بعد تجديد تعاقده:-

بداية سعد سمير في عالم الرياضية كانت كلاعب ألعاب قوي وليس لاعب كرة قدم، ولكنه بعد ذلك غير وجهته نحو الساحرة المستديرة، وبدأ مشواره الكروي مع نادي اتحاد الشرطة وعمره كان 17 عامًا وتألق معه بشكل لافت للأنظار لينتقل بعدها لخوض تجربة احترافية مع فريق النصر الليبي وشارك موسم 2009 – 2010.

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بعد عودته من ليبيا انتقل لصفوف النادي الأهلي ولعب في البداية مع فريق الشباب، قبل تصعيده للفريق الأول، لكنه لم يحظي على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق الأحمر بشكل منتظم وخرج للإعارة مرتين الأولي لفريق المقاولون العرب والثانية مع المصري البورسعيدي.

عاد "سعد" للعب ضمن صفوف النادي الأهلي عام 2012 بعد انتهاء إعارته للمصري البورسعيدي، حيث فضل مسئولي القلعة الحمراء عودته للاستفادة من جهوده في تدعيم خط دفاع الفريق الأهلاوي.

خاض سعد سمير 219 مباراة خلال مشواره مع الأهلي في مختلف البطولات، وسجل 13 هدفًا، وصنع هدف وحيد، وحصل على 14 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراء.

لعب "سعد" 128 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 10765 دقيقة، وسجل 11 هدفا، وصنع هدف وحيد، وحصل على 10 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرتين.

بينما خاض 71 مباراة في البطولات الإفريقية، ولم يسجل أي أهداف، كما شارك في مباراتين بالبطولات العربية، ومباراتين بكأس العالم للأندية، ولم يتمكن من هز الشباك ايضا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل هدفين، و4 مباريات بكأس السوبر المصري.

توج سعد سمير بالعديد من البطولات مع الأهلي، حيث حصد الدوري الممتاز (6 مرات)، ودوري أبطال إفريقيا (مرتين)، وكأس السوبر المصري (مرتين)، وكأس السوبر الإفريقي (مرتين)، وكأس الكونفيدرالية (مرة وحيدة)، وكأس مصر (مرة وحيدة).