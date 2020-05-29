رياضة | الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز موقفه النهائي من رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى احتمالية رحيل أحمد الشناوي عن صفوف نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وجاء تفكير الشناوي في الرحيل عن بيراميدز في نهاية الموسم بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في الفترة الأخيرة والاعتماد على المهدي سليمان بالاضافه إلى تعاقد النادي مع شريف إكرامي أيضا لينضم للفريق بداية من الموسم القادم.

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ولكن تراجع أحمد الشناوي بشكل مفاجئ عن فكرة الرحيل عن صفوف نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري وقرر الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده بعد حصوله على وعد من الفريق بالمشاركة بشكل أساسي في الموسم القادم.

ووصلت في الفترة الاخيرة العديد من العروض من الدوري السعودي للتعاقد مع أحمد الشناوي في الصيف ولكن اللاعب رفض كل هذه العروض.

وينوي الشناوي تجديد عقده مع نادي بيراميدز في الفترة المقبلة والذي من المفترض أن ينتهي بعد موسمين من الآن.