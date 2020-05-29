رياضة | برشلونة يقترب من استعادة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من استعادة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن إقتراب عودة نجم برشلونة للتدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإستكمال النشاط فى إسبانيا بعدما توقف بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

وأصبح المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز قريب من المشاركة مع البلوجرانا فى التدريبات الجماعية بعدما تم شفاءه من الإصابة التى عانى منها خلال شهر يناير الماضي خلال مشاركته ببطولة كأس السوبر الإسبانى.

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وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البارسا إقترب من إستعادة سواريز يوم الاثنين القادم فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويذكر أن سواريز يتواجد فى التدريبات ولكن يقوم بمران فردي.