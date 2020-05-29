رياضة | الشباب السعودي يغري أزارو لخطفه من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يغري أزارو لخطفه من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولي نادى الشباب السعودي في مفاوضات جادة مع المغربي وليد آزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تعاقد الشباب السعودي مع وليد أزارو

وكشف خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق، عن نية ناديه في عدم ضم آزارو نهائيا، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى الأهلي، عقب نهاية الموسم الجاري.

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وقال مصدر مقرب من آزارو، أن إدارة الشباب السعودي بالفعل دخلت في مفاوضات مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ترغب في التوصل لاتفاق مبدئي معه قبل إرسال عرض رسمي لضمه من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر، أن إدارة الشباب عرضت راتبا سنويا يصل إلى مليون دولار على آزارو، لكن اللاعب يريد الحصول على مبلغ أكبر.

وأكمل المصدر أن مسئولي الشباب السعودي رفعوا العرض إلى مليون و200 ألف دولار، بالإضافة إلى مكافآت آخرى سيحصل عليها آزارو، في حالة تسجيل أهداف، بالإضافة لمكافأة الفوز بالمباريات في الدوري السعودي للمحترفين.