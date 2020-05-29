رياضة | ريال مدريد يضحي برباعي الفريق من أجل ضم نجم البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي برباعي الفريق من أجل ضم نجم البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

ولايزال يحلم زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الوسط.

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ويسعي المرينجي للتعاقد مع بوجبا الذى كان يرغب أيضًا يوفنتوس الإيطالى فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ولكن راتب اللاعب كان عقبة لإتمام الصفقة.

وأكدت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن ريال مدريد لا يمانع رحيل 4 لاعبين من الفريق لضم بول بوجبا، وهم "لوكاس فاسكيز، وإبراهيم دياز، وجيمس رودريجيز، ومارتن أوديجارد".