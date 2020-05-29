رياضة | الأهلي يرغب فى إقناع فايلر بعودة نجم الفريق المُعار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرغب فى إقناع فايلر بعودة نجم الفريق المُعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بإقناع المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر بعودة أحد نجوم الفريق المعارين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ترغب فى عودة المهاجم أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة المُعار من الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعدما تألق اللاعب لدعم خط الهجوم.

وكان اللاعب أحد العناصر التى قادت منتخب مصر الأولمبي فى التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد.

ويسعي النادي الأهلي لترشيد النفقات بعد أزمة فيروس كورونا الأخيرة، وعودة مهاجم الفريق الشاب المُعار خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بدلًا من التعاقد مع مهاجم جديد.