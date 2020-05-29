شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الايطالي: استئناف مباريات الكأس في 13 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، مواعيد استئناف المسابقات الإيطالية، التي توقفت منذ 9 مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع «توتو ميركاتو» الايطالي أن سبادافورا اجتمع مساء اليوم الخميس بجوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، ليزف نبأ سارا حول تحديد مواعيد استئناف البطولة، حيث أعلن الوزير إقامة مباريات الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا في 13 يونيو، على أن تستأنف منافسات الكالتشيو في 20 يونيو.

وقال سبادافورا، عقب اجتماعه برئيس الوزراء «إيطاليا تعود للوقوف على قدميها، ومن الصحيح أن كرة القدم يجب أن تفعل الأمر نفسه، اللجنة العلمية وافقت على البروتوكول الطبي».

وأضاف: «الاتحاد الإيطالي أكد أنه يمكن اعتماد خطط أخرى سواء بلعب مباريات تصفيات أو إنهاء البطولة على الجدول الحالي في حالة التعليق، لكن ليس من اختصاصي أن أقرر كوزير، لأن ذلك سيتم من قبل الاتحاد الإيطالي».

وتابع: «في ضوء كل هذه الأحداث، اليوم، يمكننا القول إن الموسم يمكن أن يستأنف من 20 يونيو».

وأردف «أتمنى إكمال منافسات كأس إيطاليا في الفترة من 13 إلى 20 يونيو، لأن ذلك سيكون بمثابة إشارة للأمة بأكملها».

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