شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يثير الجدل بتويتة غامضة : صبرت عليها كتير بس مش هيتغيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى السعودية والرئيس الشرفى للنادى الاهلى رسالة غامضة عبر حسابه على فيس بوك ، وكتب تركى ال الشيخ : "اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!"

وفى وقت سابق ، قال تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى إن أزمة كورونا ستؤثر بشدة على عالم كرة القدم حتى بعد زوالها.

وأضاف آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد كورونا، الكثير من الأندية فى العالم ستعانى وأسعار اللاعبين ستقل والرعايات ستقل ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التليفزيونى أيضا".

وتابع "أعتقد أننا أمام عالم جديد فى كرة القدم، سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم فى 2019 للأسف"، وختم كلامه قائلا: "هذا الكلام لا يشمل نادى ألميريا إن شاء الله".

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وكانت كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض تركى أل الشيخ، مالك نادى فريق ألميريا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين فى النادى، رغم توقف النشاط الرياضى، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، على الرغم من اتجاه العديد من أندية أوروبا، إلى تخفيض رواتب لاعبيها، خلال الفترة الحالية، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها غالبية الأندية، بسبب توقف النشاط الرياضى.

ووفقا لبرنامج "الشرينجيتو" الإسبانى الشهير، فإن تركى آل الشيخ أصدر تعليمات بعدم تخفيض رواتب لاعبى الفريق والموظفين، حتى نهاية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبرع تركى أل الشيخ بمبلغ مليون و200 ألف يورو، من أجل محاربة فيروس كورونا، فى إقليم الأندلس معقل نادى ألميريا الذى يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دورى الدرجة الثانية الإسبانى برصيد 50 نقطة، بينما يتصدر فريق قادش المسابقة برصيد 56 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.