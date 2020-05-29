شكرا لقرائتكم محمد فاروق: ما حدث مع شيكابالا مرفوض وجماهير الأهلى ماتعملش كده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر محمد فاروق نجم النادى الأهلى السابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الهجوم الأخير على نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا من قبل قلة من بعض جماهير الكرة وذلك عن طريق موجة السخرية تعرض لها شيكابالا من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه العديد من نجوم كرة القدم جملة وتفصيلاً .

قائد الزمالك كان استعان بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

وأضاف فاروق: " الخوض فى الأعراض ليس من شيم مجتمعنا فنحن مجتمع شرقى يعلم جيدا حرمة المنزل وما حدث من قلة من جماهير السوشيل ميديا لا يعبر عن جمهور الأهلى"، قائلا : " جمهور الأهلى مايعملش كده".