شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. منتخب مصر يتوج بطلا للقارة الأفريقية على حساب السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 29 مايو 1959 توج منتخب مصر بطلا للقارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى ، بعدما فازعلى السودان فى المباراة الختامية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى بالجزيرة ، انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف سجله عصام بهيج فى الدقيقة "13"أثر بينية جميلة من رفعت الفناجيلى، وتعادل منزول للسودان فى الدقيقة "65" من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليسيطر الفريق السودانى على المباراة، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة تصل الكرة إلى شريف الفأر فى الجناح الأيسر يمررها لمحمود الجوهرى الذى يلعبها عرضية يقابلها عصام بهيج بخلفية مزدوجة داخل شباك سمير محمد على معلنة فوز مصر بالتاج الأفريقى للمرة الثانية على التوالى، ويصبح ترتيب البطولة مصر البطل برصيد "4" نقاط ثم السودان "نقطتين"، وأثيوبيا بلا رصيد.

مثل مصر : عادل هيكل، يكن حسين، علاء الحامولى ، طارق سليم رفعت الفناجيلى ، طه إسماعيل ، عصام بهيج، شريف الفأر، صالح سليم، محمود الجوهرى، ميمى الشربينى .

مثل السودان :سمير محمد على متوكل ، الهادى،عثمان ،أوهاجا، إبراهيم الكبير ، الزبير، الدريسة ،المحينة ، منزول، يونس .

شهدت هذه البطولة تعديل نظام المواجهات “لتقام بنظام الدورى و من دور واحد” لتلتقى المنتخبات الثلاثة المشاركة مع بعضها البعض.. أقيم اللقاء الأول بين المنتخب المصري ونظيره الإثيوبى، وانتهى بفوز منتخب الفراعنة (4-0) أحرز منهم الجنرال الراحل ”محمود الجوهرى ”هاتريك" والمعلق الشهير “ميمى الشربينى” هدف واحد.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

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فى شأن مختلف، تلقى اتحاد الكرة، تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قرر في وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضي فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.

كان منتخب مصر يستعد لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الماضي على الترتيب في المجموعة السابعة وضم الفراعنة 4 لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وتريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وخضع الأخير لاختبار فيروس كورونا مؤخرًا في ناديه اليونانى.

وتسبب فيروس كورونا، في تأجيل العديد من المناسبات الكروية، في جميع أنحاء العالم، خوفًا من التجمعات الجماهيرية، التي تشهدها تلك المباريات.