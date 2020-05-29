شكرا لقرائتكم تريزيجيه ينشر صور من استعداد أستون فيلا لعودة الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود حسن تريزيجية نجم أستون فيلا الانجليزي ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، برفقة أحمد المحمدي لاعب الفراعنة، من تدريبات أستون فيلا استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الانجليزي، حيث أعلنت أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن عودة منافسات الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي 2019 - 2020، بداية من يوم 17 يونيو المقبل، بعد توقف استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكد بيان رابطة الدوري الإنجليزى، على أن منافسات البطولة سوف تعود يوم 17 يونيو المقبل، بمباراتين مؤجلتين، الأولى تجمع مانشستر سيتي مع أرسنال، والثانية أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد.



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وكانت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، قد اجتمعت المس الخميس، واتفقت على عودة منافسات المسابقة المتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستعود منافسات البريميرليج يوم الأربعاء 17 يونيو من خلال إقامة المبارتين المؤجلتين، مانشستر سيتى ضد آرسنال وشيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا، على أن تبدأ الجولة الـ 30 من المسابقة يوم 19 يونيو.

ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.