شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يدعم الأطباء في مواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص اتحاد الكاراتيه على دعم ومساندة الجيش الأبيض من أطباء و تمريض ، في مواجهة لفيروس كورونا، مع توجيه الشكر لهم ، على ما يقدمونه من تضحية بأرواحهم للدفاع عن البشرية ، ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكاراتيه فيديو لمحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربى ، يوجه فيه الشكر و الدعم الى الجيش الأبيض

اكد الدهراوى أن الرياضة العربية تعانى في الفترة الحالية من حالة تجمد في جميع أنشطتها بسبب تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح العالم ، مع تمنيات أن يزول الله الغمة في اسرع وقت ، حتى نعود لحياتنا الطبيعية.

وأضاف أنه لا يمكن أن نغفل الدور الفعال لحاملى لواء الدفاع عن البشرية في جميع الدول العربية وهم الجيش الأبيض الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن مرضى كورونا الذى انهك البشرية والاطباء وارغمهم على العمل ليل نهار تاركين حياتهم الطبيعية لمحاربة هذا الفيروس اللعين الذى يمثل خطرا على حياتنا جميعا .

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وأشار رئيس الاتحاد أنه لابد من توجيه الشكر للطواقم الطبية الجنود المجهولة التي تتقدم الصفوف الأولى في الحرب ضد كورونا .

نظم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بطولة الجمهورية للبومزا أون لاين للفئة العمرية 9 سنوات، حيث عرض كل لاعب الحركات خلال تواجده فى المنزل عن طريق الفيديو زووم، بمتابعة من رئيس الاتحاد، وكذلك لجنة الحكام برئاسة عماد السرية، وكذلك مسئولى لجنة المسابقات برئاسة أحمد رضوان.

وكان اتحاد الكاراتيه نظم بطولة لأصحاب الهمم عن طريق برنامج أون لاين بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، ولجنة مشكلة من جيانا فاروق وهادية حسنى ومحمد ايهاب، على أن تكون البطولة على مستوى الجمهورية عن بعد "أون لاين" مع صرف مكافآت مالية وجوائز قيمة .