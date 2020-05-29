شكرا لقرائتكم رجب بكار يرحب بارتداء قميص الزمالك فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، عن عودة مفاوضات الزمالك معه من خلال وسطاء خلال الأيام الأخيرة، ورحب اللاعب بارتداء قميص الفريق الأبيض بشرط أن يتم التفاوض بشكل رسمى مع ناديه حول إنهاء صفقة ضمه فى الموسم الجديد، وتبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حيث تم عرض عليه مجموعة مختلفة من لاعبى الدورى المصرى لتدعيم تلك الجبهة إلى جانب بعض السير الذاتية للاعبين أجانب لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى للفريق إلى جانب الصاعد أحمد عيد.

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واستبعد مسئولو الزمالك، فى الفترة الأخيرة، فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، لذا أصبحت فرص بكار كبيرة فى الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض حال إنهاء التفاوض مع ناديه حول ضمه والذى يرغب فى تسويقه بالموسم الجديد بعدما تم تدعيم الجبهة اليمنى بضم أحمد فتحى ظهير الأهلى عقب نهاية عقده مع ناديه ورفضه تجديد التعاقد ليقوم بالتوقيع لبيراميدز وتم الإعلان عن صفقة ضمه بصورة رسمية.

ويواصل الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة الزمالك، حول ملف الصفقات الجديدة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين في الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة في الوقت الحالي حول ملف التعزيزات المختلفة التي سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.