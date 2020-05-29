شكرا لقرائتكم شاهد كيف يستعد ياسر إبراهيم للعودة لتدريبات الأهلى بعد توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلي، وصلة تدريبية فى صالة الجيم للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذى اجتاح العديد من دول العالم وتسبب فى إيقاف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازى لمنع انتشار الفيروس وحرصاً على سلامة اللاعبين. ونشر ياسر إبراهيم عبر حسابه الشخصى على إنستجرام صوراً له بيشيل حديد لتجهيزه نفسه بدنياً للفترة المقبلة.

ويحرص لاعبو النادى الأهلى على خوض التدريبات اليومية وفقاً لخطة رينيه فايلر المدير ألفنى للفريق الأحمر، من أجل الاستعداد لاستئتناف الدوري، فى ظل اقتراب عودة النشاط الرياضى المقرر استئنافه منتصف يونيو المقبل.

فى سياق متصل، لا يجد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة فى قلب دفاعات الفريق، فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحإلى منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامى ربيعة، إلا أن الجهاز ألفنى حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق فى الصيف بحسب أرائهم ألفنية.

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ويُجرى مسئولو النادى الأهلى إتصالات ومباحثات مع جهات مختلفة فى الدولة للاستفسار عن مصير بطولة الدورى التى تم تجميدها منذ عدة أسابيع جراء "جائحة" كورونا لاسيما فى التصريحات الإيجابية التى خرجت خلال ألفترة الماضية من عدة مسئولين يؤكدون خلالها أن هناك تفاؤل كبير بشأن إمكانية عودة الدورى لاسيما مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأخيرة التى قال فيها أن النشاط الرياضى سيعود تدريجياً منتصف يونيو المقبل ، وهو ما جعل الإدارة الأهلأوية تفتح خط اتصالات مع جهات مُتعددة فى الدولة سواء كانوا فى وزارة الرياضة أم الصحة أم جهات أخرى من أجل الاستفسار عن موقف النشاط الرياضى وعودة بطولة الدوري.

وأكد مسئولو الأهلي خلال إتصالاتهم أن صحة المواطن المصرى هى الأساس ولا يمكن الإقدام على أى تصرف يُسبب ضرر للمواطن لكن ليس منطقياً أن يكون إلغاء الموسم هو الحل الأقرب خاصة فى ظل الخسائر الكبيرة التى ستقع على الجميع حال إلغاء الموسم الحالي.

فيما قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،إن الوزارة، تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا .

وأشار أشرف صبحي، بأنه تم عقد اجتماع مع اللجنة الأولمبية وبعض من رؤساء الاتحادات لوضع استراتيجية لعودة الحياة الرياضية،بجانب تشكيل لجنة لوضع خطة لاستيعاب الدوريات على مستوى الالعاب الجماعية، مع متابعة ما يحدث فى الدوريات العالمية، عن كثب والإستفادة منها، وأوضح وزير الرياضة، إن كل اتحاد منوط بوضع الاجراءات الخاصة به، مشيرا إن اتحاد الكرة، عليه الآن أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط، الفترة المقبلة.