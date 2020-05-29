شكرا لقرائتكم التنمر حرام شرعا .. علماء الدين: "التهكم على اللون والعرق ليس من الإسلام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت دكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن التنمر الجماهيرى على اللاعبين يعد امر محرم شرعا وذلك بعد موجة السخرية تعرض لها شيكابالا من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه العديد من نجوم كرة القدم أيضا جملة وتفصيلاً

وأضافت أستاذ الفقة المقارن فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن التنمر بكافة أشكاله وأنواعه حرام شرعا ، لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان".. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي "أبوذر الغفاري"، رضي الله عنه: "إنك امرؤ فيك جاهلية" حينما قال لآخر "يابن السوداء"، مؤكدا إلى أن الجميع سواسية، والإسلام لم يفرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، والله قال في كتابه: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

ومن جانبها أكدت آمنة نصير أستاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة الأزهر إن التنمر من شخص ضد آخر حرام شرعا؛ لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان".

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي "أبوذر الغفاري"، رضي الله عنه: "إنك امرؤ فيك جاهلية" حينما قال لآخر "يابن السوداء"، مشيرا إلى أن الجميع سواسية، والإسلام لم يفرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، والله قال في كتابه: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

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