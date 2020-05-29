شكرا لقرائتكم التنمر حرام شرعا .. علماء الدين: "التهكم على اللون والعرق ليس من الإسلام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت دكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن التنمر الجماهيرى على اللاعبين يعد امر محرم شرعا وذلك بعد موجة السخرية تعرض لها شيكابالا من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه العديد من نجوم كرة القدم أيضا جملة وتفصيلاً
وأضافت أستاذ الفقة المقارن فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن التنمر بكافة أشكاله وأنواعه حرام شرعا ، لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان".. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي "أبوذر الغفاري"، رضي الله عنه: "إنك امرؤ فيك جاهلية" حينما قال لآخر "يابن السوداء"، مؤكدا إلى أن الجميع سواسية، والإسلام لم يفرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، والله قال في كتابه: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
ومن جانبها أكدت آمنة نصير أستاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة الأزهر إن التنمر من شخص ضد آخر حرام شرعا؛ لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان".
وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي "أبوذر الغفاري"، رضي الله عنه: "إنك امرؤ فيك جاهلية" حينما قال لآخر "يابن السوداء"، مشيرا إلى أن الجميع سواسية، والإسلام لم يفرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، والله قال في كتابه: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
وأضافت أن التنابز بالألقاب من آفات اللسان، التي لو انتشرت في المجتمع لأوقعت الكثير من الجرائم بين الناس، منوها إلى أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "وقولوا للناس حسنا".
وقال عثمان، إن النبي صلى الله عليه سلم قال لمعاذ: "أمسك عليك هذا.. وأشار إلى لسانه، فرد معاذ أنؤاخذ بما نتكلم؟.. فأجابه النبي "وهل يكُب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم".
قائد الزمالك كان استعان بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".
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