شكرا لقرائتكم وائل جمعة يستعيد ذكريات ظهور الأهلى فى كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد وائل جمعة، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، ذكريات مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية باليابان، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة من إحدى من مباريات كأس العالم ، ويملك ثلاثي الأهلي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور رقم قياسى في كأس العالم للأندية حيث يتصدر الثلاثى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة برصيد 11 مباراة لكل منهما.



وائل جمعة

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث شارك المارد الأحمر"5 مرات" أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، متساوياً مع ريال مدريد الاسباني ، كما يعد الاهلى أكثر الاندية العربية والافريقية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على مدار التاريخ.

وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ومن يومها وأصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، سيظل وائل جمعة واحدا من أهم وأكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ النادى الأهلى، ولن نبالغ أن قلنا إنه من الصعب على أى لاعب خلال الوقت القريب، تحقيق نفس الأرقام التى حققها صخرة الدفاع.

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وهو رقم قياسى لم يحققه أى لاعب غيره، داخل القارة وخارجها، غير الأسطورة دى ستيفانو الذى حصل على لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات فى أعوام 1956 1957 1958 1959 1960 وهى أول 5 بطولات لدورى أبطال أوروبا، ولاعب ريال مدريد فرانسيسكو خينتو والذى حصد 6 بطولات مع ريال مدريد.

وقد أعير للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية.

وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.

كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

كما حصد مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.