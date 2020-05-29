شكرا لقرائتكم وليد أزارو يتلقي عرضا شفهيا من الدوري القطري للرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي المغربي وليد أزارو مهاجم الاهلي عرضاً شفهياً من أحد أندية الدوري القطري تمهيداً للإنتقال لصفوفه في الموسم المقبل ، وعلم "اليوم السابع" أن المهاجم المغربي تلقى إتصالات من أحد وكلاء اللاعبين الذين أكدوا له أن أحد أندية الدوري القطري يرغب في شراؤه الموسم المقبل إذا رفض الاهلي عودته بعد إنتهاء الإعارة للنادي السعودي وبذلك ينضم العرض القطري لقائمة العروض التى أنهالت على المهاجم المغربي خلال الفترة الأخيرة والتى كان من بينها عرضاً من الشباب السعودي.

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من ناحية أخرى ، أعلن نادى الاتفاق مؤخراً عدم تجديد إعارة وليد آزارو وأكد النادى السعودى أن اللاعب سيعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، لكن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يتحفّظ على عودة اللاعب ويرى أن طريقة لعب المهاجم المغربى لا تُناسب خطته، وبذلك من الأفضل أن يستمر خارج النادي.

وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، إلا أن تداعيات وباء كورونا فى العالم سبب تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى أبدى المهاجم المغربى موافقة على خوض تجربة فى الدورى الفرنسي، الذى يعد بوابته لدخول الملاعب الأوروبية بعد تجربة الاهلي.