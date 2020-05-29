شكرا لقرائتكم صحيفة إسبانية: الهلال أنجح نادٍ في تاريخ آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصفت صحيفة إسبانية فريق الهلال بأنجح ناد في تاريخ آسيا، وذلك في تقرير لها نشرته، يوم الخميس، عن كرة القدم في القارة.

وقالت صحيفة "يورو نيوز" الأسبوعية الصادرة باللغة الإنجليزية: شهدت كرة القدم الآسيوية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة للشركات الصينية، مما ساهم في زيادة انتشار كرة القدم في آسيا، وركزت أغنى الأندية الصينية على شراء أفضل اللاعبين من الفرق الأوروبية، مما زاد من شعبية اللعبة في الصين والقارة أيضا، وقد ساهم وجود هؤلاء اللاعبين في زيادة جودة اللاعبين الآسيويين.

صورة من صحيفة "يورو نيوز" الأسبوعية

وأضاف التقرير: على الرغم من ظهور كرة القدم الصينية بقوة في القارة الآسيوية، لكن من المعروف أن أفضل الأندية في تاريخ القارة، هو الهلال السعودي، الفائز بسبعة ألقاب قارية، إضافة إلى البطولات العديدة التي حققها محليا، ويعد الفريق الأكثر نجاحا في آسيا، وتمكن في 2019 من تقديم مستويات رائعة وحقق لقب دوري أبطال آسيا.

ووضعت الصحيفة فريق سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي في المركز الثاني بعد الهلال، والذي تأسس في 1995، والذي يمتلك في رصيده 5 ألقاب قارية، فيما حل غوانغجو ثالثا، وقالت عنه الصحيفة الإسبانية: يمتلك أفضل مجموعة حاليا في آسيا، وحصل على لقب دوري أبطال آسيا، وتوج بطلا للصين لمدة 7 سنوات على التوالي من 2011 إلى 2017، وسبق ولعب معه البرازيلي روبينيو والإيطالي جيلاردينيو، وأشرف عليه الإيطالي فابيو كانافارو.