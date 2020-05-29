شكرا لقرائتكم عودة الدوري الإيطالي 20 يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا يوم الخميس إن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيستأنف في 20 يونيو، بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.
وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي في التاسع من مارس آذار، ضمن إجراءات العزل العام في كافة أنحاء البلاد من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.
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