موتو جي بي: إلغاء جائزتي بريطانيا وأستراليا

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أعلن منظمو بطولة العالم للدراجات النارية الجمعة إلغاء جائزتي المملكة المتحدة وأستراليا، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الدولي للدراجات النارية في بيان عبر موقعه الالكتروني، ان "التفشي الحالي للوباء والتغييرات بسببه على الجدول دفعا الى إلغاء السباقين".

وكان من المقرر ان تقام جائزة بريطانيا الكبرى في الأسبوع الأخير من آب/أغسطس على حلبة سيلفرستون، في حين كان السباق الأسترالي مقررا في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار الاتحاد الى ان السباق البريطاني سيغيب عن بطولة العالم "للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاما".

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وأدى وباء "كوفيد-19" الى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حول العالم اعتبارا من آذار/مارس الماضي.

وتأثر جدول بطولة الدراجات النارية بشكل كبير بتفشي الفيروس، اذ أقيمت منافسات فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط ضمن المرحلة الأولى من البطولة على حلبة لوسيل في قطر، ولم تتم إقامة أي سباق منذ ذلك الحين.

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