فورمولا واحد: ريكياردو تواصل مع فيراري قبل الانتقال الى ماكلارين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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كشف سائق الفورمولا واحد الأسترالي دانيال ريكياردو انه أجرى مباحثات فريق فيراري الإيطالي، قبل تعاقده هذا الشهر مع فريق ماكلارين في اتفاق يدخل حيز التنفيذ في 2021.

وسينضم ريكياردو الى صفوف الفريق البريطاني بدءا من العام المقبل، ليحل بدلا من الإسباني كارلوس ساينز الذي سيقود سيارة الفريق الأحمر اعتبارا من بطولة 2021، خلفا للألماني سيباستيان فيتل الذي سيترك مقعده مع فيراري في نهاية الموسم.

لكن ريكياردو أكد لشبكة "سي أن أن" الأميركية ليل الخميس، انه كان على تواصل مع الفريق الإيطالي في مراحل سابقة بشأن الانتقال الى صفوفه.

وأوضح "حصلت نقاشات تعود الى أعوام مضت، وهذا الأمر استمر حتى الآن".

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وتابع "نعم، لن أنكر ذلك. لكن بالطبع الأمور لم تصل الى خواتيمها".

ورأى ريكياردو ان ساينز "مناسب للفريق (الإيطالي). لذا لا أقارب الأمر من ناحية لماذا ليس أنا؟+. أقاربه من ناحية +نعم، كارلوس قدم موسما قويا في 2019+. نعم هو مرغوب به حاليا، وأعتقد انه يناسب وضعهم".

وأمضى ريكياردو خمسة أعوام مع فريق ريد بول، قبل ان يلتحق في 2019 بفريق رينو الفرنسي. لكن الأسترالي فشل خلال بطولة العام الماضي، في الصعود الى منصة التتويج ولو مرة واحدة، وأنهى الموسم في المركز التاسع، الأسوأ له منذ بداية مسيرته في الفئة الأولى مع تورو روسو عام 2013.