شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاراتيه" يدعم الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اتحاد الكاراتيه على دعم ومساندة الجيش الأبيض من أطباء وتمريض فى مواجهة فيروس كورونا، مع توجيه الشكر لهم على ما يقدمونه من تضحية بأرواحهم للدفاع عن البشرية. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكاراتيه فيديو لمحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربى، يوجه فيه الشكر والدعم للجيش الأبيض.

وأكد الدهراوى أن الرياضة العربية تعانى فى الفترة الحالية من حالة تجمد فى جميع أنشطتها بسبب تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، مع تمنيات أن يزيل الله الغمة فى أسرع وقت، حتى نعود لحياتنا الطبيعية.

وأضاف أنه لا يمكن أن نغفل الدور الفعال لحاملى لواء الدفاع عن البشرية فى جميع الدول العربية وهم الجيش الأبيض الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن مرضى كورونا الذى أنهك البشرية والأطباء وأرغمهم على العمل ليل نهار تاركين حياتهم الطبيعية لمحاربة هذا الفيروس اللعين الذى يمثل خطرا على حياتنا جميعا.

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وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه لابد من توجيه الشكر للطواقم الطبية الجنود المجهولة التى تتقدم الصفوف الأولى فى الحرب ضد كورونا.

من ناحية أخرى، نظم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بطولة الجمهورية للبومزا أون لاين للفئة العمرية 9 سنوات، حيث عرض كل لاعب الحركات خلال تواجده فى المنزل عن طريق الفيديو زووم، بمتابعة من رئيس الاتحاد، وكذلك لجنة الحكام برئاسة عماد السرية، وكذلك مسئولى لجنة المسابقات برئاسة أحمد رضوان.

وكان اتحاد الكاراتيه نظم بطولة لأصحاب الهمم عن طريق برنامج أون لاين بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، ولجنة مشكلة من جيانا فاروق وهادية حسنى ومحمد ايهاب، على أن تكون البطولة على مستوى الجمهورية عن بعد "أون لاين" مع صرف مكافآت مالية وجوائز قيمة.