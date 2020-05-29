شيتوس يستعيد ذكرياته التهديفية مع الأهلي.. وجمال حمزة: "جول حلو بصراحة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل رياض، نجم النادي الأهلي السابق، ذكرياته التهديفية مع القلعة الحمراء بفيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليه، "كام من 10"، ولقى الهدف الذي نشره شيتوس إعجاب متابعيه خاصة جمال حمزة نجم الزمالك السابق الذي علق على الهدف قائلاً، "لا جون حلو بصراحة". وكان وائل رياض أكد فى تصريحات سابقة أن النادي الأهلي كان واجباً عليه أن يجدد تعاقد حسام عاشور لموسم واحد فقط كنوع من التكريم لقيمة اللاعب التاريخية داخل القلعة الحمراء.
وتابع وائل رياض أن حسام عاشور فوجئ بقرار النادي وكان واجباً أن يتم تمهيد القرار قبلها بـ 3 أشهر على الأقل خاصة وأنه لا يجوز أن يفاجئ كابتن القلعة الحمراء بقرار الاستغناء عنه يوم الجلسة التي عقدت معه وهو في الأساس ذهب للنادي بحثاً عن التفاوض بشأن مدة التجديد عاماً أو عامين.
وكشف وائل رياض ان التعامل مع أبناء النادي يختلف شكلاً وموضوعاً عن لاعب بالنادي لذلك فإن حسام عاشور ابن النادي وبدأ من الطفولة وتدرج في فرق الأهلي طيلت عمره وشعر بألآم النادي وأفراحه طيلت التاريخ.
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