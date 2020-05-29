شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد توفيق داعما شيكابالا: "أنضف قلب فى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم نجم نادى الزمالك السابق أحمد توفيق إلى حملة دعم شيكابالا ضد ما وصف بأنه عنصرية قابلها مؤخراً عبر رسائل تضمنت نوعا من التنمر والإساءة عبر السوشيال ميديا، تعليقاً على صورة نشرها بصحبة زوجته وابنه، وذلك من خلال نشر صورة للفهد الأسمر مرتديا شارة الكابتن، وكتب عليها، "انضف قلب فى الدنيا شيكا".

وكانت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك قد نشرت صورة الفهد الأسمر خلال احتفاله بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقى، وعلقت عليها، "قُد من الخلف واترك الآخرين يعتقدون أنّهم فى المقدّمة"، وهى من العبارات المأثورة للمجاهد الأكبر للعنصرية والتمييز ضد أصحاب البشرة السمراء نيلسون مانديلا الذى كان أول رئيس لجنوب أفريقيا بعد إنتهاء التمييز العنصري.

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واستعان شيكابالا بآية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

كما نشر شيكابالا عددا من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، وجاءت من عدد كبير من نجوم الزمالك، سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، مصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين.