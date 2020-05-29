شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يستعد محمد صلاح لاستئناف الدوري الإنجليزي مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صوراً جديدة من مران فريقه، استعداداً لاستئناف البريميرليج، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت عن عودة منافسات الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي 2019 - 2020، بداية من 17 يونيو المقبل، بعد توقف استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكد بيان رابطة الدوري الإنجليزى أن منافسات البطولة سوف تعود يوم 17 يونيو المقبل، بمباراتين مؤجلتين، الأولى تجمع مانشستر سيتي مع أرسنال، والثانية أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد.



صلاح



محمد صلاح

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وكانت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، قد اجتمعت اليوم الخميس، واتفقت على عودة منافسات المسابقة المتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستعود منافسات البريميرليج يوم الأربعاء 17 يونيو من خلال إقامة المبارتين المؤجلتين، مانشستر سيتى ضد آرسنال وشيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا، على أن تبدأ الجولة الـ 30 من المسابقة يوم 19 يونيو.

ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.