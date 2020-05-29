شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يستعد تريزيجيه والمحمدى لعودة الدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، برفقة أحمد المحمدى لاعب الفراعنة، من تدريبات أستون فيلا استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى الإنجليزى، حيث أعلنت رابطة الدورى الإنجليزي عودة منافسات الموسم الحالى من الدورى الإنجليزى 2019 - 2020، بداية من 17 يونيو المقبل، بعد توقف استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكد بيان رابطة الدورى الإنجليزى أن منافسات البطولة ستعود يوم 17 يونيو المقبل، بمباراتين مؤجلتين، الأولى تجمع مانشستر سيتى مع أرسنال، والثانية أستون فيلا مع شيفيليونايتد.



تريزيجية والمحمدي



تريزيجية

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وكانت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، قد اجتمعت اليوم الخميس، واتفقت على عودة منافسات المسابقة المتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستعود منافسات البريميرليج يوم الأربعاء 17 يونيو من خلال إقامة المبارتين المؤجلتين، مانشستر سيتى ضد آرسنال وشيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا، على أن تبدأ الجولة الـ 30 من المسابقة يوم 19 يونيو.

ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.