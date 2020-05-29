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وليد أزارو يتلقى عرضاً من الدوري القطري حال الرحيل عن الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى عرضاً شفهياً من أحد أندية الدورى القطرى تمهيداً للانتقال لصفوفه فى الموسم المقبل، وعلم ”الخليج 365” أن المهاجم المغربى تلقى اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين الذين أكدوا له أن أحد أندية الدورى القطرى يرغب فى شرائه الموسم المقبل، إذا رفض الأهلى عودته بعد انتهاء الإعارة للنادى السعودى، وبذلك ينضم العرض القطرى لقائمة العروض التى انهالت على المهاجم المغربى خلال الفترة الأخيرة ومن بينها عرض الشباب السعودي.

من ناحية أخرى، أعلن نادى الاتفاق مؤخراً عدم تجديد إعارة وليد آزارو وأكد النادى السعودى أن اللاعب سيعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يتحفّظ على عودة اللاعب ويرى أن طريقة لعب المهاجم المغربى لا تُناسب خطته، وبذلك من الأفضل أن يستمر خارج النادي.

وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، إلا أن تداعيات وباء فى العالم سبب تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى أبدى المهاجم المغربى موافقة على خوض تجربة فى الدورى الفرنسي، الذى يعد بوابته لدخول الملاعب الأوروبية بعد تجربة الأهلي. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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