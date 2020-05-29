شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يستعرض مهاراته بكرة تنس على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض يوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك، مهارته الكروية مستخدماً كرة تنس على شاطئ البحر، حيث يبحث نجوم الكرة عن أي وسيلة للتسلية خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أجبر الملايين في العالم على البقاء في منازلهم التزاماً بالحجر الصحي للوقاية من الفيروس، ويحرص أوباما على خوض التدريبات اليومية في منزله، وفقاً لخطة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض للحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة التوقف ترقباً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وبدأ يوسف أوباما مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات هى: "كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرة واحدة والكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة والسوبر المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرة واحدة، فيما خرج فى عدد محطات كان أبرزها فترته مع الاتحاد السكندرى ووادى دجلة.

وشارك يوسف أوباما مع الاتحاد السكندرى فى 35 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما شارك مع وادى دجلة فى 14 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف.

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أما عن مشاركات يوسف أوباما، مع الزمالك هذا الموسم، فشارك فى 24 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم هدفين، فيما يُعد أكثر لاعبى الأبيض صناعة للأهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث شارك معه فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف.