السويد تقرر عودة منافسات الأنشطة الرياضية التي تقام في الأماكن المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الجمعة السماح باستئناف دوري كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى للمحترفين اعتبارا من 14 يونيو المقبل، وذلك بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت أماندا ليند، وزيرة الثقافة والديمقراطية والمسؤولة عن الرياضة، إن القرار يسري على الرياضات التي تقام في الأماكن المفتوحة ، في حين ستستمر القيود التي تحظر التجمع العام لأكثر من 50 شخصا.

وأكدت الوزيرة: "لن تكون هناك استثناءات لأي مسابقة أو رياضة."

وقال ميكايل دامبرج، وزير الشؤون الداخلية إن الوضع المتعلق بوباء فيروس كورونا المستجد "لا يزال خطيرا"، مؤكدا أنه لن يتم السماح بالتجمعات الكبيرة في الحانات الرياضيةوالمطاعم.

وأضاف أن مخالفة القواعد من قبل أي منشأة سيعرضها "للغرامة، وربما الإغلاق".

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وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الدوري السويدي الممتاز في الرابع من أبريل، لكنها تأجلت بسبب الوباء العالمي.

وكان مسؤولو مسابقات دوري كرة القدم والاتحاد السويدي للعبة بدأوا مناقشات بشأن جدول المباريات، التي ستقام بدون جمهور.

وقال ماتس انكويست، الرئيس التنفيذي لمسابقات دوري كرة القدم للمحترفين في السويد، والتي تضم 32 ناديا في الدرجتين الأولى والثانية، :"سيكون هذا العام خاصا، بغض النظر عن طبيعة نظرتكم إليه."

وأضاف :"ستكون التجربة مختلفة في الاستادات بدون حضور الجماهير، ولكن لسوء الحظ، هذا أمر ضروري في الوقت الحالي."

وأعد مسؤولو مسابقات دوري كرة القدم في السويد إرشادات وقائية وإجراءات لتطبق خلال المباريات والتدريبات، تتشابه مع الإجراءات التي تطبق في الجارة النرويج، المقرر أن تشهد استئناف منافسات كرة القدم اعتبارا من 16 يونيو.