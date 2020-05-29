بشكل جزئي.. الدوري الألماني لكرة اليد يعود بحضور الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعربت رابطة الدوري الألماني لكرة اليد عن أملها في تراجع حدة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وكشفت عن مساعيها لانطلاق منافسات الموسم المقبل بحضور الجماهير، حيث تسعى لتطوير مجموعة من الأفكار الوقائية بحلول منتصف يونيو.

وقال فرانك بومان، المدير الإداري للرابطة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ، إن الرابطة تدرس بالفعل العديد من الأفكار التي يتم تطبيقها في كرة القدم وكرة السلة، لكنه أكد أنها تعمل أيضا على التوصل لأفكار مطورة من أجل السماح بحضور الجماهير.

ويختلف الحال في منافسات كرة اليد بألمانيا عنه في منافسات كرة القدم، حيث تعتمد أندية الدوري الألماني لكرة اليد بشكل كبير على عائدات الحضور الجماهيري وعقود الرعاية، لذلك تتطلع هذه الأندية إلى التوصل إلى حلول تسمح بحضور الجماهير مبارياتها مع بداية الموسم المقبل، حتى لو كان ذلك بشكل جزئي.