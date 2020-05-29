العجلة تستعيد دورانها.. تعرف على موقف دوريات أوروبا وسط كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

في غضون أسبوع واحد، أقيمت مرحلتان مهمتان بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد عدة أسابيع من التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد فيما بدأت الكرة في الدوران في ملاعب أخرى بالكرة الأوروبية.

وعادت الحياة أيضا للدوري المحلي بكل من استونيا وجمهورية التشيك حيث استأنفت المسابقتان فعالياتهما فيما يترقب نجوم الدوري الإسباني انطلاقه بعد نحو أسبوعين.

وفي المقابل ، أسدل الستار على بعض بطولات الدوري المحلية في أوروبا مع عدم استكمال الموسم.

والسطور التالية توضح الموقف الحالي في عدد من دوريات أوروبا :

إسبانيا : تعتزم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف فعاليات المسابقة في 12 حزيران/يونيو المقبل فيما يرى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن هذا التوقيت يبدو متسرعا ومبكرا.

وقال بيكيه : "عانينا من تعليق المنافسات لفترة طويلة وسنتدرب لأربعة أسابيع فقط قبل العودة لخوض المباريات".

وما زالت هناك 11 مرحلة متبقية من الدوري الإسباني ويتعين استكمالها في غضون سبعة أسابيع قبل 26 تموز/يوليو المقبل. ولكن الرابطة لم تصدر حتى الآن أي جدول بتوقيتات محددة لهذه المراحل المتبقية من المسابقة.

إيطاليا : يستطيع الدوري الإيطالي لكرة القدم استئناف فعالياته في 20 حزيران/يونيو المقبل.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فنشنزو سبادافورا ، بعد اجتماع عبر التليفون "تيليكونفرنس" مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي للعبة ، : "إيطاليا تستأنف نشاطها ، ومن ثم يكون من المناسب أن تستأنف كرة القدم نشاطها أيضا".

وما زالت هناك 12 مرحلة من الدوري الإيطالي لم تقم منافساتها بعد. وفي الفترة المقبلة ، سيخضع كل فريق من فرق البطولة بأكمله لعملية حجر صحي لمدة 14 يوما حال ثبتت إصابة أي لاعب بالفريق بفيروس كورونا.

وبعد فترة توقف طويلة بسبب وباء كورونا ، أصبح مسموحا لفرق الدوري الإيطالي على الأقل حاليا بخوض التدريبات.

إنجلترا : يتطلع الدوري الإنجليزي لاستئناف نشاطه في 17 حزيران/يونيو المقبل بمباراتين بارزتين.

وقال ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي أمس الخميس : "يمكن تأكيد هذا الموعد فقط عندما نفي بكل متطلبات الأمن والسلامة الضرورية لأن صحة وسلامة جميع المشاركين في الدوري والجماهير تأتي في مقدمة أولوياتنا".

وينتظر أن تكون أول مباراتين في الدوري مع استئناف المسابقة هما المواجهة بين مانشستر سيتي وأرسنال والمواجهة بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد لتبدأ في الأسبوع التالي فعاليات المراحل التسعة المتبقية من المسابقة نظرا لأن هاتين المباراتين مؤجلتان من مراحل سابقة.

وبدأت فرق الدوري الإنجليزي في 19 أيار/مايو الحالي التدريب في مجموعات صغيرة ولكن دون أي تلامس أو احتكاك جسدي.

الدوريات الملغاة :

فرنسا : كان الدوري الفرنسي أول بطولة دوري كبيرة تنهي منافساتها مبكرا دون استكمال الموسم وذلك في 30 نيسان/أبريل الماضي.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي تتويج باريس سان جيرمان باللقب حيث كان متصدرا لجدول المسابقة قبل فترة التوقف منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب أزمة وباء كورونا.

وتقدر قيمة الأضرار المالية الناجمة عن عدم استكمال الموسم بـ 700 مليون يورو.

اسكتلندا : أعلنت رابطة الدوري الاسكتلندي في 18 أيار/مايو الحالي إنهاء الموسم مبكرا وعدم استكمال المراحل المتبقية منه وقررت تتويج سلتيك باللقب ليكون الموسم التاسع على التوالي الذي يتوج فيه باللقب متفوقا على منافسه التقليدي العنيد رينجرز.

هولندا : انتهى لموسم في الدوري الهولندي مبكرا ودون استكمال فعالياته ولكن مع إلغاء الصعود والهبوط وعدم تتويج أي فريق باللقب.

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وكان أياكس متصدرا لجدول المسابقة قبل فترة التوقف ليصبح مرشحا للمشاركة في دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

بلجيكا : لم يكتمل هذا الموسم أيضا في الدوري البلجيكي. ومنح اللقب إلى كلوب بروج ليكون السادس عشر له في تاريخ البطولة.

دوريات أخرى :

أوكرانيا : يستأنف دوري الدرجة الأولى بأوكرانيا نشاطه بداية من غد السبت. وتقام المباريات بدون جماهير نظرا لأزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المسابقة في 19 تموز/يوليو المقبل كما تستغرق فعاليات الدور الفاصل المؤهل للمسابقات الأوروبية عشرة أيام.

استونيا : عادت الحياة للدوري الاستوني منذ 19 أيار/مايو الحالي بعد فترة توقف دامت لشهرين.

وخضع جميع لاعبي ومدربي فرق المسابقة وكذلك الحكام لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وبسبب أزمة وباء كورونا ، تم تقليص الموسم من 36 مرحلة إلى 27 فقط. وبعدها ، سيحدد الدور الفاصل بطل المسابقة كما سيحدد الهبوط لدوري الدرجة التالية على أن يكتمل الموسم في 12 كانون أول/ديسمبر المقبل.

جمهورية التشيك : استأنف الدوري التشيكي فعالياته في 23 أيار/مايو الحالي.

المجر : أقيمت فعاليات الدور قبل النهائي لمسابقة كأس المجر في 23 أيار/مايو الحالي.

بولندا : تستأنف بطولة الدوري البولندي فعالياتها اليوم الجمعة الموافق 29 أيار/مايو.

الدنمارك : استأنف الدوري الدنماركي نشاطه أمس الخميس بمباراة مؤجلة بين آرهوس وريندرز.

السويد : تنطلق فعاليات الموسم في الدوري السويدي لكرة القدم في 14 حزيران/يونيو المقبل مع حضور الجماهير.

النرويج : تنطلق فعاليات الموسم في الدوري النرويجي لكرة القدم في 16 حزيران/يونيو المقبل.

النمسا : تقام اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس النمسا بين ريد بول سالزبورج وإيه لوستناو فيما تستأنف بطولة الدوري النمساوي نشاطها في الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

سويسرا : تستطيع سويسرا استئناف المباريات في السادس من حزيران/يونيو المقبل. وترغب أندية الدوري في التصويت اليوم الجمعة على ما تبقى من المسابقة.

كرواتيا : تعود الحياة إلى كرة القدم الكرواتية مع نهاية أيار/مايو الحالي.

صربيا : تعود الحياة إلى كرة القدم الصربية مع أول حزيران/يونيو المقبل وفي حضور الجماهير ولكن مع مراعاة وجود مسافة متر واحد على الأقل بين كل مشجع والآخر.

روسيا : من المقرر استئناف الموسم الكروي في روسيا في 21 حزيران/يونيو المقبل ولكن مع عدم زيادة الحضور الجماهير في المدرجات عن 10 بالمئة من السعة الرسمية للاستاد الذي تقام عليه أي مباراة.

وأعطت هيئة حماية المستهلك في روسيا الضوء الأخضر إلى فرق الدوري الروسي باستئناف التدريبات.

دوريات سلوفاكيا والبرتغال ورومانيا وتركيا واليونان تعتزم استئناف نشاطها خلال حزيران/يونيو المقبل ولكن بعضها ما زال بانتظار موافقات رسمية.