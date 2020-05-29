بالفيديو.. حسام عاشور يوجه رسالة شكر لتركي آل الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
وجه حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، الشكر لتركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الجهود التي بذلها من أجله خلال الفترة الماضية.
وقال عاشور، في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي على مجهوداته معي طوال الفترة الماضية".
وأضاف: "أبو ناصر قطع معي شوطا كبيرا، هذا الرجل يحب الأهلي جدًا ويقدر النادي وجماهيره جيدا، ويرغب في تقديم كل شيء من أجل النادي".
وأتم قائلا: "اقتربت من آل الشيخ خلال الفترة الماضية، ولا يختلف عليه أحد، فهو شخصية جديرة بالاحترام، ويرغب في خدمة الأهلي بأي طريقة يحبها النادي".
وكان الأهلي قرر في وقت سابق عدم تجديد تعاقده مع حسام عاشور والذي سينتهى بنهاية الموسم الحالي، ليصبح هذا الموسم هو الأخير لقائد الفريق البالغ من العمر 34 عاما.
يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه تركي آل الشيخ رسالة غامضة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وكتب آل الشيخ: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليهم كتير بس واضح أنهم مش هيتيغيروا في حاجة."
وأضاف مالك نادي ألميريا الإسباني: "الحمد لله عندي نادي في أوروبا والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال."
وكان تركي آل الشيخ أعلن في شهر مارس الماضي استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، قبل أن يعلل ذلك قائلا: "أمر الآن بظروف صحية وارتباطات كبيرة في العمل، فضلت الانسحاب، والاحتفاظ بالنادي الأهلي في قلبي، الجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث".
يُذكر أن النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي قبل استقالة آل الشيخ أنه ما زال رئيساً شرفياً له، وذلك بعد استفسار المستشار السعودي أكثر من مرة عن موقف استقالته الأولى.
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