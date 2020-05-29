6 لاعبون ومرافقان يمثلون مصر في اجتماعات المجلس الإقليمي للأولمبياد الخاص

اعلنت الرئاسة الاقليمية من خلال مقرها الرئيس بالقاهرة عن أسماء الوفود العربية المشاركة فى الإجتماعات الإفتراضية للمجلس الإقليمي الثانى لمداخلات اللاعبين القادة فى الاولمبياد الخاص والتدريب على دور ممثل الصحة، والتى تنطلق يوم 2 يونيو على مدى ثلاثة أيام بمشاركة لاعبين قادة من مصر والكويت والامارات والبحرين والمغرب وعمان وسوريا ولبنان

ويمثل الاولمبياد الخاص المصرى يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى) ، ملك حسنى (مرافق).

ويمثل الامارات عمر الشامى (لاعب قائد) ، و محمد الثلحى (مرافق) ، و سارة ستراوى ( مشرف برنامج الشباب و اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص الاماراتى) ،ويمثل المغرب حافظ ياسين (لاعب قائد) ، و سعيد زيى (مرافق) ويمثل