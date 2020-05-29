6 لاعبون ومرافقان يمثلون مصر في اجتماعات المجلس الإقليمي للأولمبياد الخاص

اعلنت الرئاسة الاقليمية من خلال مقرها الرئيس بالقاهرة عن أسماء الوفود العربية المشاركة فى الإجتماعات الإفتراضية للمجلس الإقليمي الثانى لمداخلات اللاعبين القادة فى الاولمبياد الخاص والتدريب على دور ممثل الصحة، والتى تنطلق يوم 2 يونيو على مدى ثلاثة أيام بمشاركة لاعبين قادة من مصر والكويت والامارات والبحرين والمغرب وعمان وسوريا ولبنان
ويمثل الاولمبياد الخاص المصرى يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى) ، ملك حسنى (مرافق).
ويمثل الامارات عمر الشامى (لاعب قائد) ، و محمد الثلحى (مرافق) ، و سارة ستراوى ( مشرف برنامج الشباب و اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص الاماراتى) ،ويمثل المغرب حافظ ياسين (لاعب قائد) ، و سعيد زيى (مرافق) ويمثل
ويأتى هذا الاجتماع ضمن الخطة السنوية التى كان قد اعتمدها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ، وطلب من كل من نيبال فتونى مدير عام المبادرات وليلة الشناوى مدير البرامج الصحية استمرار خطتهم السنوية رغم جائحة كورونا ، فتم اعتماد عقد الاجتماع الثانى للمجلس الاقليمى على طريق المنصة الإفتراضية زووم (Zoom) .
وسوف تبدأ الاجتماعات فى الساعة الحادية عشر صباحت بتوقيت القاهرة يوم 2 يونيو وتستمر حتى الساعة الواحدة ونصف ظهرة ولمدة ثلاثة ايام ، ومن جلال مموعه من الجلسات والمحاضرات بمشاركة عدد من الخبراء واساتذة الجامعات المصرية .
وكانت مختلف برامج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد شهدت على امتداد العامين الماضيين انتخابات لاختيار مجالس قيادة اللاعبين ، وشهد شهر اكتوبر من العام الماضى اقامه أول مؤتمر دولى اللاعبين القادة والذي عقد بمدينة دبلن بأيرلندا خلال الفترة من 14حتي 18 من شهر أكتوبر، اعقبه اقامة المؤتمر الاقليمى الاول للمجلس الإقليمى لمداخلات اللاعبين القادة بالقاهرة خلال الفترة 24-28 من شهر أكتوبر 2019 ، والهدف من اطلاق هذه المجالس إتاحة الفرصة للاعبي الأولمبياد الخاص في مناقشة الموضوعات التي تتعلق بأنشطة الأولمبياد الخاص ليعبرون عن آرائهم وعرض مقترحات هذا المجلس على الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى .
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