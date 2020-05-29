يوفنتوس يكثف محاولاته من أجل ضم جورجينيو

أصبح جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الانجليزي ضمن أولويات نادي يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

اشارت صحيفة "توتو سبورت " الإيطالية، أن يوفنتوس وجه انظاره نحو جورجينيو ، بطلب من مدربه السابق ماورتسيو ساري، المدير الفني لليوفي. انظاره نحو جورجينيو ، بطلب من مدربه السابق ماورتسيو ساري، المدير الفني لليوفي. وأضافت الصحيفة ان انتقال جورجينيو لليوفي لا يشترط رحيل بيانيتش، بل من أجل تعزيز خط وسط الفريق، كما أن ساري يريد لم شمله مع لاعبه الذي دربه بنابولي ثم رحل معه للبلوز.

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