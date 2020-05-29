تصريحات رئيس الكاف تصيب الأندية والمنتخبات بالإحباط

أصابت تصريحات أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم حول غموض الرؤية داخل الاتحاد حول مصير المسابقات الكروية فى افريقيا، الجميع بالإحباط.

كان أحمد أحمد قد أكد أن رؤية الكاف بِشأن عودة كرة القدم مرة أخرى فى أفريقيا لازالت غامضة، متمنيا ألا تتأجل بطولة كأس أمم أفريقيا التى ستقام فى يناير 2021.

وقال أحمد أحمد من المبكر أن نتحدث عما سيحدث للروزنامة ومتى ستعود المباريات، فالأولوية لنا أن نتشاور مع الاتحادات الرياضية ومع الفيفا لكى نوجد حلولاً تساعد على استمرارية الحدث الكروى على صعيد منافسات الأندية

والمنتخبات».

وأجاب أحمد أحمد فى سؤاله عن مصير أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون: «دعنا نتحدث عن التصفيات أولا، فخضنا جولتين فقط ويتبقى 4 جولات، فلا أتمنى أن تتأجل كأس أمم أفريقيا، لكن لا أستطيع أن أخمن ما سيحدث، فنحن اقتربنا من شهر يونيو، وتساؤلنا الآن هو هل بالإمكان أن ننهى التصفيات؟».

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واستطرد: «نتواصل مع الجميع لإيجاد الحلول، لكن ليس هناك رؤية واضحة بالمرة، ولا ندرى إلى أين ستصل الأمور فى البلدان الأفريقية، فالقارة

السمراء تفتقر للموارد الطبية والبنية التحتية فى المستشفيات، كل هذه الأمور تؤثر سلباً على أخذ القرارات الناضجة، وتزيد من الغموض فيما يخص المستقبل».

ثم تطرق رئيس الكاف فى الحديث عن تطوير الكرة الأفريقية وخطط الإصلاح التى شرع الاتحاد الأفريقى فى وضعها قبل أزمة كورونا، فقال: «صحيح أن هذه الجائحة سببت توقف الكثير من الأنشطة الإدارية والرياضية فى أفريقيا، لكن نحن مصرون على التغيير والتطوير فى الكرة الأفريقية».

وأردف: «هناك أعداء للتغيير وللنجاح، فالأغلبية فى بعض الأحيان ترفض التغير الخاص فى نظام الكرة الأفريقية، لكن هذه التعديلات الخاصة بجهاز كرة القدم فى أفريقيا هى حاجة ضرورية، ونحن نستطيع أن نستقى الدروس ونضع الحلول خلال فترة هذه الجائحة التى ضربت العالم».