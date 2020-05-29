الإسماعيلى ينتظر قرار استئناف الدورى لتحديد مصير جوميز

ينتظر مجلس إدارة نادى الاسماعيلى تحديد مصير الدورى الممتاز من الاستئناف او ال الاسماعيلى تحديد مصير الدورى الممتاز من الاستئناف او الإلغاء لاتخاذ قراره النهائى بشأن تحديد مصير الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق باستمراره أو رحيله، وبعد الاستقرار على استئناف النشاط من عدمه,

وعلمت الوفد أن النيه تتجه داخل الاسماعيلى توجيه الشكر لجوميز حيث إن

نتائج الفريق فى تراجع معه، والمدرب غير قادر على السيطرة على اللاعبين سواء داخل أو خارج الملعب.

وتولى جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، وقاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى

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ثلاث مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها.

وخرجت أصوات داخل مجلس اداره النادى الاسماعيلى خلال ساعات القليله الماضيه بترشيح اليونانى تاكيس جونياس مدرب وادى دجله السابق ليكون خليفة المدرب الفرنسى جوميز الموسم المقبل .

فى نفس الوقت تمسك مجلس الإدارة بقرار عدم الاستغناء عن لاعب الفريق عبدالرحمن مجدى ورفض كل الإغراءات التى قدمها نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب خلال الانتقالات الصيفية القادمة.