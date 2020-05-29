وزارة الرياضة تكثف حملات التوعية للشباب أون لاين

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات والبرامج أون لاين عبر البوابة الإليكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، وذلك ضمن حزمة البرامج التى تنفذها الوزارة أون لاين خلال الفترة الراهنة فى إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء التحول الرقمي لبرامج ومشروعات الوزارة.
وتنفذ الوزارة برنامج "مبادرات شبابية" أون لاين لاستيعاب أفكار الشباب سواءً كانت توعوية أو تعليمية أو فنية، وبرنامج المبادرات المجتمعية
وتتضمن البرامج التي تطرحها الوزارة عبر منصاتها الإليكترونية برنامج "رسائل فى مكافحة الفساد" بهدف إعداد رسائل للتعريف بماهيه الفساد وأنواعه وآليات مواجهته، وبرنامج "رسائل فى مواجهة الشائعات"، و"رسائل توعوية فى المجال السياسي والأمن القومي"، و"تأثير التعليم المدنى على النشء والشباب فى المجتمع"، و"رسائل برلمانية" حول البرلمان وتاريخه وأدواره وأدوات ووسائل الرقابة البرلمانية.
كما تطلق وزارة الشباب والرياضة مسابقة أفلام قصيرة حول خطر الإرهاب، وتأثيره على المجتمع والاقتصاد، ومسابقة بعنوان "الماء شريان الحياة" تدور حول أهمية المياه فى حياة الإنسان وكيفية المحافظة عليها وطرق ترشيدها، ومسابقة أخري حول الشباب والبرلمان المصري.
ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بتكثيف البرامج والمشروعات الشبابية المنفذة "أون لاين" خلال الفترة الراهنة؛ لتحقيق الاستفادة المثلي من أوقات الفراغ لدى النشء والشباب، ودعوتهم للمشاركة في أنشطة الوزارة المقدمة إليكترونياً.
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