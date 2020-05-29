رياضة | رسالة نارية من خالد الغندور لجماهير الأهلي بشأن نادي القرن وشيكابالا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من خالد الغندور لجماهير الأهلي بشأن نادي القرن وشيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية إلي جمهور النادي الأهلي، بعد ظهور لافتة تحمل شعار النادي الأهلي ومكتوب عليها "بطل القرن الإفريقي"، في ظل الصراع القائم بين القطبين على لقب نادي القرن العشرين بالقارة السمراء.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "عندما تستخدم برنامج "فوتو شوب" لتصميم لافتة للأهلي، يجب أن تلاحظ شعار الزمالك الموجود أسفلها، وإذا أردت أن تزور خطابا من الكاف بتوقيع معاذ حجي السكرتير العام، عليك أن تعلم أنه رحل منذ فترة عن منصبه بالكاف".

وتابع تصريحاته: "قضية نادي القرن، نتحدث عنها منذ 20 عاما، وهذا يثير غضب البعض، خصوصا أننا نكشف الحقائق والمعايير المضروبة مثل الجواب المزيف واليافطة المفبركة".

وواصل تصريحاته: "لا نخشى الشتائم وتغريدات الكتائب الإلكترونية، فهي لن تؤتي بثمار، لأننا سنرفع قضية للتظلم على اللقب، والمفاجآت قادمة".

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وكان مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قرر تشكيل لجنة رباعية من أعضاء المجلس لتجهيز ملف كامل بالمستندات لتقديمه للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية للتأكيد على أحقية الزمالك بلقب نادي القرن العشرين في إفريقيا، خاصة وأنه كان الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في القرن الماضي.

يذكر أن الزمالك قام بتعليق لافتات ضخمة على أسوار النادي وأبوابه تحمل عبارة "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، للتأكيد على أحقيته بلقب نادي القرن، ولكن تم إزالة اللافتات بعدما تلقي تحذيرًا من الاتحاد الإفريقي بسبب استخدام العلامة التجارية للكاف دون إذن.

ومن ناحية أخري تطرق خالد الغندور للتعليق على حملة التنمر والهجوم ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك وعائلته من جانب الجماهير الحمراء، قائلًا: "أخيرا، كل من وجه الشتائم وتحدث عن الأعراض والشرف واللون يتحمل نتيجة كلامه على حسابه الشخصي".

وكان شيكابالا اكتفي بالاستعانة بأية قرآنية من سورة "المزمل" للرد علي هجوم وسخرية الجماهير الحمراء تقول: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".