رياضة | في استفتاء للفيفا.. الحضري ثاني أفضل حارس في تاريخ أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر في استفتاء للفيفا.. الحضري ثاني أفضل حارس في تاريخ أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء الحارس الدولي المصري السابق، ونجم حراسة مرمى النادي الأهلي والزمالك السابق، عصام الحضري، كثاني أفضل حارس مرمى في تاريخ أفريقيا.

وحل الحضري وصيفاً في الإستفتاء الذي أجرته الصفحة الرسمية لكأس العالم، والتابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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وجاء "بادو الزاكي" أسطورة حراسة المرمى في المغرب في المركز الأول، حيث حصل على نسبة 32%، بينما حل الحضري في المركز الثاني بنسبة 28%.

وحصل الكاميروني "جوزيف أنطوان بيل" حارس مرمى نادي المقاولون العرب السابق في المركز الثالث بنسبة 25%، فيما جاء مواطنه "توماس نكونو" رابعاً بنسبة 15%.

ويعد الحضري ضمن أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، حيث حصل على 4 ألقاب لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمشاركة في بطولة كأس العالم، فضلاً عن عدة بطولات وإنجازات عديدة مع النادي الأهلي.