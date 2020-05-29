رياضة | يوفنتوس يغير خططه ويسعى لإبرام صفقة تبادلية مزدوجة مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يغير خططه ويسعى لإبرام صفقة تبادلية مزدوجة مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن الصفقة التبادلية الكبرى المنتظرة بين برشلونة ويوفنتوس في الميركاتو المقبل.

وأشارت التقارير، إلى اهتمام نادي يوفنتوس بإبرام صفقة تبادلية مزدوجة مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت إذاعة ‘‘راك1‘‘ الكاتالونية، أن يوفنتوس يريد التعاقد مع ثنائي برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبيلي والتشيلي آرتورو فيدال، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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في الجهة الأخرى، يريد برشلونة ضم ثنائي يوفنتوس، لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش والإيطالي ماتيا دي تشيليو.

ويعد التحدي الآن أمام يوفنتوس هو إقناع ديمبيلي وفيدال باللعب للبيانكونيري.