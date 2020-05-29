شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر فى الصدارة.. كشف حساب خواجات الإيجيبشن ليج قبل هجمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الأندية المصرية حسم مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، لاسيما بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء استئناف النشاط الكروى منتصف يونيو المقبل بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تفشى فيروس كورونا، ويعتلى الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.. ووسط هذا نختص المدربين الأجانب بالإيجيبشن ليج ونرصد مشوارهم مع الأندية المصرية فى السطور التالية..

*فايلر

النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق المتضررة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة.

وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التى قد يفشل فى تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروى بشكل نهائى هذا الموسم، أو حتى عند عودته مطلع الشهر المقبل، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

*كارتيرون

ويعد فريق الزمالك من الأندية التى تبحث عن استغلال فترة تجميد النشاط الرياضي في مصر لترتيب الأوراق، ورغم أن الفارس الأبيض نجح فى شهر فبراير الماضي في خطف بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3/1، ثم الفوز بلقب كأس السوبر المصرى في الإمارات أمام منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، إلا أنه ابتعد عن المنافسة على قمة الدورى.

وتولى الفرنسى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة، حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبون معه 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

*جوميز

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها .

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ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكهم 21 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

* أنتي تشاتشيتش

الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قاد الفريق في 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم.

* نيكوديموس

وقبل توقف النشاط الكروى كان اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة أحدث الوافدين للدوري المصرى، حيث قاد الفريق الدجلاوى في مباراة وحيدة خلفا لمواطنه تاكيس جونياس، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولم تظهر بصمات بابافاسيليو بعد حيث يحتل الفريق الدجلاوي المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

*بيدرو بارنى

البرتغالي بيدرو بارني الذي تولى تدريب فريق الجونة مؤخرا، خاض مع الفريق 7 مباريات بالدوري قبل توقف المسابقة، فاز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، كما سجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، ليحتل الجونة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.